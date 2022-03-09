Команда из Карелии одержала первую победу в плей-офф

«СКА-ГУОР Карелия» начала своё выступление в серии игр плей-офф молодежной хоккейной лиги.

Как рассказали в Минспорта Карелии, «СКА-ГУОР Карелия» начала своё выступление в серии игр плей-офф Первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги.

Соперником карельских хоккеистов стал ХК «Брянск». В первой игре «СКА-ГУОР Карелия» проиграла брянской команде. Вторая игра получилась напряженной, но карельские хоккеисты порадовали болельщиков красивой победой — 5:3.

Лучшим игроком матча признан Данила Николаев, отличившийся дублем.

«СКА-ГУОР Карелия» движется к промежуточной цели — выходу в ¼ финала Кубка Регионов. 16–17 марта армейцы сыграют с «Брянском» на выезде.