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Команда из Карелии возглавила таблицу Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги

Новости. Спорт
17:40, 26 Октября 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Команда Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге «СКА-ГУОР Карелия» выбилась в лидеры Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.

В рамках выездной серии в Санкт-Петербург команда «СКА-ГУОР Карелия» одержала три победы и потерпела одно поражение. Так, хоккеисты из олимпийского училища обыграли команду «Динамо-576» 22 и 23 октября (5:3 в основное время и 2:1 в серии буллитов) и «Динамо-Юниор» 19 октября (3:0 в основное время). Всего с начала сезона наша команда провела 12 игр, одержав победы в 9 матчах, сообщили в Минобразования и спорта республики.

Сейчас «СКА-ГУОР Карелия», играющая в конференции «Запад», возглавляет таблицу Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. По итогам 12 игр карельская команда набрала 20 очков, а ее ближайшие конкуренты на «Западе» (МХК «Белгород») и на «Востоке» («Рязань-ВДВ») заработали по 19 очков после 12 игр.

По итогам первого этапа Первенства НМХЛ команды, занявшие места с 1 по 8 в своих конференциях («Запад» и «Восток»), получают право участия в Кубке Регионов (серии матчей по системе «плей-офф»).

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