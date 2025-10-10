Команда из Карелии заняла второе место на международном турнире по историческим средневековым боям

На прошедших на днях в Москве соревнованиях «Осенний кубок Байарда» команда SWORD из Петрозаводска завоевала второе место, уступив только сборным Санкт-Петербурга и Москвы, которые разделили первое место.
Турнир собрал семь команд, которые соревновались в четырёх номинациях: «Полуторный меч», «Алебарда», «Меч и баклер» и «Щит и меч». Победа присуждалась по количеству нанесённых ударов, с разной системой подсчёта очков для каждого вида оружия.
Основатель клуба «Берн» Евгений Стржалковский отдельно отметил успех женщин-участниц. Алина Лаппо (на фото ниже), опытная историческая фехтовальщица из Карелии, вновь подтвердила статус чемпионки мира, которой она стала в 2019 году.
Победа же петербурженки Анастасии Плютовой над другой известной спортсменкой стала приятной неожиданностью турнира.
«Осенний кубок Байарда» — это Турнир-Фестиваль по Историческому Средневековому бою. Исторический средневековый бой (ИСБ) зародился в России в середине нулевых, а в 2009 году преобразовался в полноценное спортивное направление. Первый международный турнир прошел в 2010 году и показал интерес к ИСБ от людей со всего мира — на ристалище были представлены десятки команд.
Сборная России занимает лидирующие позиции уже более десяти лет, в общем зачете наших рыцарей свыше сотни золотых медалей и 10-кратное лидерство в общекомандном мировом зачете.
Напомним, что карельские спортсмены успешно показывают себя в самых различных видах спорта по стране и миру: боец из Карелии Марк Вологдин получил контракт в UFC; студент ПерГУ Григорий Романенко стал чемпионом Первенства и Чемпионата Мира по всестилевому каратэ; а карельский спортсмен Виктор Калюжин завоевал серебро на чемпионате России по спортивной гимнастике.