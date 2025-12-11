Команда Карелии завоевала 31 медаль на международном турнире по тхэквондо в Москве

Сборная Республики Карелия выступила на крупном международном турнире по тхэквондо «Московский Вызов–2025», который прошёл с 5 по 8 декабря.
Центр спортивной подготовки сообщает, что в составе сборной выступили 29 спортсменов, которые завоевали в сумме 31 медаль:
— 11 золотых;
— 11 серебряных;
— 9 бронзовых.
Особо отличился Илья Мюгриев, ставший чемпионом в дисциплине «спецтехника» (прыжки с ударами ногами на высоту) и серебряным призёром в соревнованиях по формальным комплексам (туль) среди обладателей высших данов (4–6 дан).
Подготовку спортсменов обеспечивали тренеры Артём Дьяконов, Артём Никифоров, Илья Мюгриев и Ростислав Минин.
«Московский Вызов–2025» впервые за 25 лет посетили сразу два Гранд-Мастера 9-го дана — Панаётис Яламас (Греция) и Карминэ Каяцо (Италия). Они высоко оценили уровень организации и мастерство участников, а также выразили готовность видеть российских спортсменов на международных стартах в Европе.
Выступление команды Карелии подтвердило высокий уровень подготовки спортсменов региона и их конкурентоспособность на международной арене.
В турнире приняли участие 3000 спортсменов из 24 стран и 34 регионов России, сделав мероприятие одним из самых масштабных событий года.
