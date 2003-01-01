Команда Правительства Карелии стала абсолютным чемпионом турнира по волейболу

Первый межрегиональный турнир по волейболу среди работников прокуратуры прошел в Петрозаводске.

Себя показать и на других посмотреть собрались шесть команд — работников прокуратуры из Петрозаводска, Архангельска, Новгорода, Ненецкого автономного округа, а также команда Правительства Карелии.

Абсолютным чемпионом турнира стала команда Правительства Карелии. Как сообщает официальная страница «Республика Карелия», среди команд прокуратуры места распределились следующим образом:

1-е место — команда прокуратуры Архангельской области и НАО.

2-е место — команда прокуратуры Республики Карелия.

3-е место — команда прокуратуры Новгородской области.

Ранее мы сообщали, что карельская боксёрша вошла в десятку сильнейших на чемпионате России в Уфе.