Команда Правительства Карелии стала абсолютным чемпионом турнира по волейболу

Первый межрегиональный турнир по волейболу среди работников прокуратуры прошел в Петрозаводске.
Себя показать и на других посмотреть собрались шесть команд — работников прокуратуры из Петрозаводска, Архангельска, Новгорода, Ненецкого автономного округа, а также команда Правительства Карелии.
Абсолютным чемпионом турнира стала команда Правительства Карелии. Как сообщает официальная страница «Республика Карелия», среди команд прокуратуры места распределились следующим образом:
1-е место — команда прокуратуры Архангельской области и НАО.
2-е место — команда прокуратуры Республики Карелия.
3-е место — команда прокуратуры Новгородской области.
