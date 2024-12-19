Команда спортивного ориентирования из Петрозаводска привезла золото, серебро и бронзу с Первенства России

Спортсмены соревновались на дистанции лонг-общий старт.
Спортсмены из Петрозаводска представили сборную Карелии на Первенстве России по спортивному ориентированию в Барнауле. Об этом сообщили в паблике .
Спортсмены соревновались на дистанции лонг-общий старт. Воспитанники Спортивной школы № 2 Петрозаводска Андрей Военушкин и Айна Йордан стали победителями в своих возрастных группах.
По итогам выступления на Первенстве России у команды из Карелии четыре золотых медали, одна серебряная и две бронзовых.
«Поздравляем всех спортсменов, представляющих СШ № 2 и ЦСП, тренерские бригады в составе: Андрея Кульбачко, Анны Трегубовой, Галины Рой, Татьяны Сотиной и Владимира Матвеева. С наступающим Новым годом, боевая команда и замечательные тренеры! Молодцы!», — поздравили спортсменов в Дирекции спорта Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание