Команда спортивного ориентирования из Петрозаводска привезла золото, серебро и бронзу с Первенства России

Спортсмены соревновались на дистанции лонг-общий старт.

Спортсмены из Петрозаводска представили сборную Карелии на Первенстве России по спортивному ориентированию в Барнауле. Об этом сообщили в паблике МУ «Дирекция спорта».

Спортсмены соревновались на дистанции лонг-общий старт. Воспитанники Спортивной школы № 2 Петрозаводска Андрей Военушкин и Айна Йордан стали победителями в своих возрастных группах.

По итогам выступления на Первенстве России у команды из Карелии четыре золотых медали, одна серебряная и две бронзовых.

«Поздравляем всех спортсменов, представляющих СШ № 2 и ЦСП, тренерские бригады в составе: Андрея Кульбачко, Анны Трегубовой, Галины Рой, Татьяны Сотиной и Владимира Матвеева. С наступающим Новым годом, боевая команда и замечательные тренеры! Молодцы!», — поздравили спортсменов в Дирекции спорта Карелии.