Команда из Петрозаводска стала серебряным призером соревнований «Шиповка юных»

В Сочи состоялись всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырёхборью среди школьников «Шиповка юных».
Серебряным призером стала команда петрозаводской спортивной школы олимпийского резерва № 3. София Филимонова, Софья Алимпиева, Рената Куликовская, Кира Киселева и Дарья Шевченко обошли соперниц из Москвы, Казани и других городов.
«Шиповка юных» — это многоборье, состоящее из четырёх видов: спринтерский бег на дистанции 60 метров, прыжок в длину с разбега или прыжок в высоту, а также бег на длинные дистанции: 500, 600 и 800 метров в зависимости от пола и возраста юных любителей легкой атлетики.
