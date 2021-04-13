Команда Святослава Нефедова одержала победу на Чемпионате Карелии по баскетболу (ФОТО)

В одиннадцатый раз кубок Чемпионата Карелии по баскетболу среди мужчин достается команде «Олимп» из Петрозаводска.

В Петрозаводске в спортивном комплексе «Акватика» с 9 по 11 апреля прошел Чемпионат Карелии по баскетболу среди мужских команд. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Петрозаводска, Сортавалы, Кондопоги и Костомукши.





Победу в Чемпионате одержала команда «Олимп» из Петрозаводска, капитаном которой является директор торгового дома «Ритм» Святослав Нефедов. Со счетом 99/94 «Олимп» обыграл команду «Стелла» (Петрозаводск) и поднялся на высшую ступень пьедестала.

«Бронза» досталась также спортсменам из Петрозаводска — команде «Карелия».

«Чемпионат Карелии по баскетболу среди мужчин ежегодно проходит в Петрозаводске, — рассказал Святослав Нефедов. — Соревнуются восемь команд — две группы по четыре. На площадке играют спортсмены-любители от 18 до 60 лет — это студенты, бизнесмены, инженеры, менеджеры… Всех объединяет одно — это любовь к баскетболу».

Как отметил бессменный капитан команды-победителя «Олимп» Святослав Нефедов, чтобы показать хороший уровень игры, побороться за место на пьедестале, спортсмены тренируются по два часа три раза в неделю, выкраивая время в общем графике рабочих и семейных дел.

«В нашей команде играют 12 человек: Я, Сергей Ганев, Александр Гунько, Дмитирий Кустов, Илья Везиков, Григорий Клопот, Сергей Шехин, Антон Шевченко, Анатолий Фирсов, Никита Адасенко, Александр Козырев и Сергей Жабчук. Что касается финального матча, который состоялся 11 апреля, то особенно хочется отметить Сергея Ганева, выпускника детско-юношеской спортивной школы Петрозаводска, который показал игру высокого уровня. Это была одна из самых результативных игр за последние, наверное, 5 лет. Победный счет: 99/94! И „Олимп“ вновь поднялся на олимп. Мы в 11 раз стали победителями, — сказал Святослав Нефедов. - Судейская бригада во главе с Евгением Угаровым высококвалифицированно отработала весь Чемпионат".

Поддержать спортсменов-любителей пришли родные, близкие и друзья. Как сказал Нефедов, все были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

В следующем году команды вновь встретятся на баскетбольной площадке и поборются за кубок Чемпионата Карелии.