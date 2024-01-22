Команда волейболисток Карелии разгромила сборную Череповца на чемпионате России

Женская волейбольная команда Карелии выиграла очень важные соревнования на чемпионате России.

Женская волейбольная команда из Карелии выиграла очень важные игры на чемпионате России в 1 лиге по Северо-Западу, рассказали в центре спортивной подготовки.

Так, 19-20 января в Череповце прошел второй тур этапа чемпионата России 1 лига (Северо-Запад). Команда «Древлянка» под руководством тренера Натальи Юрьевны Ачинович провела два матча со сборной спортшколы олимпийского резерва по волейболу из Череповца. В обоих матчах команда из Петрозаводска одержала уверенную победу со счетом 3:0.



Команда уже вернулась домой, поблагодарила всех, кто следил за играми онлайн, болел, переживал, поддерживал.



Следующий этап чемпионата России пройдет в Череповце 9-10 февраля. Девчонки уже готовятся, рассказали в центре спортивной подготовки.