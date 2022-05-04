Команда «Зенит» появится на базе олимпийского училища в Карелии в 2023 году

Проект по открытию отделения футбола в училище олимпийского резерва в Кондопоге поддержали на федеральном уровне.

Накануне, 13 мая, в академии «Газпром» в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча представителей Карелии, председателя Совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елены Илюхиной и заместителя генерального директора «Газпром»-Академии Максима Погорелова. Об этом сообщили в правительстве республики.

На встрече был представлен проект открытия отделения футбола на базе училища олимпийского резерва и создания футбольной команды «Зенит-ГУОР Карелия» в 2023 году.

Представители Карелии предложили заключить соглашение для реализации данного проекта, который включает: открытие отделения футбола, создание команды «Зенит-ГУОР Карелия», развитие современной футбольной инфраструктуры для организации и проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований, создание круглогодичного учебно-тренировочного центра на базе лагеря «Старт», открытие школы-интерната спортивного профиля для наиболее одаренных юных футболистов СЗФО и других регионов России.

Елена Илюхина поддержала все предложения Карелии и дала поручение доработать соглашение между футбольным клубом «Зенит», Министерством образования и спорта республики и училищем олимпийского резерва.

В правительстве региона напомнили, в мае 2021 года было заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола между Министерством спорта России, правительством Карелии, Российским футбольным союзом и федерацией футбола. Реализация данного соглашения будет способствовать развитию профессионального, массового и детско-юношеского футбола в нашей республике.