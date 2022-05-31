«Командир-II»: в Карелии вышла вторая часть фильма о Парфенчикове (ВИДЕО)

Телеканал «Сампо ТВ 360» показал вторую часть фильма «Командир» о главе Карелии Артуре Парфенчикове.

Правительственный телеканал «Сампо ТВ 360» показал фильм «Командир II. Вызов принят».

Если первый фильм больше напоминал боевик и рассказывал о борьбе Артура Парфенчикова в составе команды силовиков с представителями «карловской» преступной группировки, то вторая часть более созидательная.

В фильме «Командир II. Вызов принят» говорится о возрождении производства, об успехах в промышленной и дорожной отрасли Карелии.

Смотрите в фильме «Командир II. Вызов принят», как развалили БОП и создали Онежский судоремонтный судостроительный завод в качестве флагмана новой Карелии, как спасали «Кареллеспром», а также о ремонте дорог и национальной идее.