Командир отряда «Доброспас» отреставрировал заржавевшую «Ряпушку» в Петрозаводске

Алексей Глушков не стал ждать реакции городских властей, а взял в руки инструменты и краску и привел арт-объект в порядок.

На то, что «Ряпушка» на улице Пушкинской заржавела недавно обратили внимание в соцсетях горожане. Арт-объект, который придумал художник Владимир Зорин, установили к 100-летию Карелии. За эти пять лет памятник заржавел, краска с него отвалилась.

Известный общественник и командир отряда «Доброспас» Алексей Глушков не стал ждать реакции властей, а накануне Дня города и республики решил взять дело в свои руки. Он почистил арт-объект от ржавчины и покрасил его. И еще снял ролик об этом.

- Решил помочь своему городу. Завтра уже праздник, а ряпушка в таком виде. Очевидно, что до Дня города и республики ее бы не покрасили. Кстати, всех с наступающим праздником! – прокомментировал Алексей для «Столицы на Онего» свой поступок.

Это не первый подарок городу от Алексей Глушкова. В 2023 и в 2024 году он подарил Петрозаводску два яблоневых сада в пойме реки Лососинки. К слову, Алексей обещал еще один подарок в самое ближайшее время.

Добавим, что в клипе звучит песня с фестиваля ряпушки, который прошел в Карелии в прошлом году. Понятно, что мелодия взята из песни Татьяны Куртуковой «Матушка земля».