здоровье работа экология
реклама на сайте
Крупнейший в России завод по производству кормов для рыб открылся в Карелии
24.06.2025 17:50
Квартиру в центре Петрозаводска до конца лета можно купить на 1 миллион дешевле
Новое
Сегодня 13:28

Командир отряда «Доброспас» отреставрировал заржавевшую «Ряпушку» в Петрозаводске

Новости. Общество
15:15, 27 Июня 2025
фото: © Алексей Глушков

Новости партнеров

Алексей Глушков не стал ждать реакции городских властей, а взял в руки инструменты и краску и привел арт-объект в порядок.

На то, что «Ряпушка» на улице Пушкинской заржавела недавно обратили внимание в соцсетях горожане. Арт-объект, который придумал художник Владимир Зорин, установили к 100-летию Карелии. За эти пять лет памятник заржавел, краска с него отвалилась.

Известный общественник и командир отряда «Доброспас» Алексей Глушков не стал ждать реакции властей, а накануне Дня города и республики решил взять дело в свои руки. Он почистил арт-объект от ржавчины и покрасил его. И еще снял ролик об этом.

- Решил помочь своему городу. Завтра уже праздник, а ряпушка в таком виде. Очевидно, что до Дня города и республики ее бы не покрасили. Кстати, всех с наступающим праздником! – прокомментировал Алексей для «Столицы на Онего» свой поступок.

Это не первый подарок городу от Алексей Глушкова. В 2023 и в 2024 году он подарил Петрозаводску два яблоневых сада в пойме реки Лососинки. К слову, Алексей обещал еще один подарок в самое ближайшее время.

Добавим, что в клипе звучит песня с фестиваля ряпушки, который прошел в Карелии в прошлом году. Понятно, что мелодия взята из песни Татьяны Куртуковой «Матушка земля».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2025, 11:20
С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам
23.06.2025, 14:30
Гигантскую щуку поймали рыбаки в Карелии
25.06.2025, 23:00
Бабайка против лабубу - Сергей Жуков решил запатентовать новую игрушку
23.06.2025, 17:50
В Абхазии уволили чиновницу, раскритиковавшую русских туристов
23.06.2025, 10:55
Лев напал на владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму
21.06.2025, 17:25
И никакого мазута. Как недорого съездить в Абхазию всей семьей и что там посмотреть

Чтиво

26.06.2025 15:53
Без политики
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
В этом году республика стала площадкой для грандиозных событий, где людей объединяет музыка, искусство и любовь к национальным традициям.
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
Бревет – это не соревнование! О новом виде веломарафонов, который развивается в Карелии
17.06.2025 16:54
архив чтиво

Медиа

Сразу несколько выставок собак прошли в Петрозаводске
23.06.2025 12:58
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение