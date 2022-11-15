Командировочный из Ставрополья устроил громкий скандал в гостинице Петрозаводска

Мужчина ругался матом, пытался проникнуть в чужие номера и всячески мешал отдыхать постояльцам, сообщили в Росгвардии Карелии.

В ночь на понедельник, 19 декабря, патруль вневедомственной охраны Петрозаводска прибыл в гостиницу, где сработала сигнализация.



Как сообщила администратор отеля, один из постояльцев нарушал порядок: громко кричал матом, заходил в чужие номера, мешал отдыху других гостей.



Женщина предположила, что мужчина пьян, так как в ответ на замечания вел себя агрессивно.



Росгвардейцы выяснили, что нарушитель — командированный из Ставропольского края. Его передали полиции.



Напомним, в ночь на 14 декабря в одной из больниц Петрозаводска сработала сигнализация. По словам персонала, двое мужчин проникли в подвальное помещение через служебных вход и прошли в одно из отделений.



Как выяснилось позже, они не были пациентами, а пришли с целью навестить своего друга, проходившего лечение в этой больнице. Мужчины не нашли главный вход и зашли в первую попавшуюся дверь.



Представители вневедомственной охраны задержали нарушителей, которыми оказались 35-летний житель Камчатского края и 37-летний петрозаводчанин.