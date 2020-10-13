Команду юных спортсменов из Мурманска сняли с поезда в Петрозаводске из-за коронавируса

COVID-19 обнаружили у одного из спортсменов мурманской команды, выехавшей на сборы.

Как сообщает "Мурманский вестник" со ссылкой на Мурманский линейный отдел на транспорте, в Мурманск вернулась группа воспитанников одной из спортшкол областного центра. Дети должны были принять участие в спортивных сборах, но планы пришлось изменить и всю группу высадить в Петрозаводске: у одного из ребят подтвердился коронавирус.

Ребенок находится в инфекционной больнице Петрозаводска, остальные ребята будут находиться на самоизоляции в Мурманске

"В настоящее время по факту произошедшего проверку проводит Роспотребнадзор, устанавливаются организаторы поездки, которым грозит штраф", – сообщает группа по делам несовершеннолетних Мурманского ЛО МВД России на транспорте.