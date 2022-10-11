Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Воробьев провел рабочую встречу с главой Карелии

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев провёл рабочую встречу с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым.

Как сообщили в ведомстве, генерал-майор Алексей Воробьев подвёл итоги участия подразделений Северо-Западного округа Росгвардии в обеспечении общественной безопасности, охране важных государственных объектов в регионе в текущем году.

Также обсуждались вопросы прохождения военной службы в воинских частях округа военнослужащими, призванными из Карелии.