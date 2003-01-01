Команды из Карелии отправились на «Президентские состязания» в «Орленок»

Спортсмены поехали на Всероссийский этап.
Команды «Нововилговской СОШ №3» Прионежского района и петрозаводского Академического лицея отправились на Всероссийский этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Об этом сообщили в группе ДЮСШ района.
С 9 по 29 сентября на базе Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае пройдет IV этап соревнований. В нем участвуют команды-победители регионального отбора. В Карелии среди городских школ победителем стал Академический лицей Петрозаводска, а среди сельских — Нововилговская СОШ №3 из поселка Новая Вилга. Ребята продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, командный дух и творческий подход в многоборье, эстафетах и теоретических испытаниях.
Школьников ждет насыщенная спортивная программа и теоретический конкурс. Команды активно готовились к испытаниям под руководством Оксаны Майоровой и Сергея Шестика, Александра Зайцева.