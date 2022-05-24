Комар-трактор и водопад Кивач в Карелии вошли в топ российских достопримечательностей

Сервис Туту.ру выбрал 90 мест в России, которые туристы обязательно должны посетить предстоящим летом.

Сервис поездок и путешествий Туту.ру выбрал 90 мест в России, обязательных к посещению грядущим летом. Все локации делятся по географическому принципу.

Среди интереснейших мест на Европейском севере России специалисты сервиса отметили две карельские достопримечательности. Первой из них стал знаменитый водопад Кивач в Кондопожском районе. Кроме того, туристы обязательно должны посмотреть на интересный монумент в Петрозаводске — комар-трактор на месте бывшей площадки ОТЗ в центре города.

Ранее стало известно, что монастырь в Карелии вошел в топ-3 популярных паломнических центров в России.