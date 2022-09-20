Комбинат в Карелии выплатит по 100 тысяч мобилизованным работникам

Сотрудники «Карельского окатыша», попавшие под мобилизацию, получат единовременную выплату.
Компания «Северсталь» поддержит всех сотрудников, которые призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет генеральный директор «Карельского окатыша» Максим Воробьев на своей траинице в соцсети.
««Северсталь» выплатит единоразовую материальную помощь в размере 100 тысяч рублей каждому из мобилизованных сотрудников, трудовой договор которых будет приостановлен в связи с мобилизацией. Компания сохранит льготы для семей мобилизованных сотрудников (детские лагеря, путёвки и т.п.); За каждым мобилизованным сотрудником сохранится рабочее место», - сообщил Воробьев.
Ранее сообщалось, компания ЦСК выплатит дополнительные средства своим мобилизованным сотрудникам.
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