Комбинат в Карелии выплатит по 100 тысяч мобилизованным работникам

Сотрудники «Карельского окатыша», попавшие под мобилизацию, получат единовременную выплату.

Компания «Северсталь» поддержит всех сотрудников, которые призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет генеральный директор «Карельского окатыша» Максим Воробьев на своей траинице в соцсети.

««Северсталь» выплатит единоразовую материальную помощь в размере 100 тысяч рублей каждому из мобилизованных сотрудников, трудовой договор которых будет приостановлен в связи с мобилизацией. Компания сохранит льготы для семей мобилизованных сотрудников (детские лагеря, путёвки и т.п.); За каждым мобилизованным сотрудником сохранится рабочее место», - сообщил Воробьев.

Ранее сообщалось, компания ЦСК выплатит дополнительные средства своим мобилизованным сотрудникам.