Горожане запечатлели ее на видеокамеру телефона.

Петрозаводчане этой ночью наблюдали в центре города, как в ночном небе пролетел и сгорел в атмосфере метеор. Видео появилось в паблике Мой Петрозаводск.

«У нас тут комета пролетела над Петрозаводском, а мы все проспали. Кто успел запечатлеть — делитесь в комментариях видео или фотографиями»,

— написали авторы поста.

Ранее мы сообщали о том, что в сторону нашей планеты летел астероид.