Горожане запечатлели ее на видеокамеру телефона.
Петрозаводчане этой ночью наблюдали в центре города, как в ночном небе пролетел и сгорел в атмосфере метеор. Видео появилось в паблике Мой Петрозаводск.
«У нас тут комета пролетела над Петрозаводском, а мы все проспали. Кто успел запечатлеть — делитесь в комментариях видео или фотографиями»,
— написали авторы поста.
Ранее мы сообщали о том, что в сторону нашей планеты летел астероид.
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