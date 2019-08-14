"Кометы" до Великой Губы отменены из-за низкого уровня воды в Онежском озере

Перевозки скоростными судами на подводных крыльях из Петрозаводска до Великой Губы будут временно прекращены, сообщили в Минтрансе Карелии.

По сообщению ООО "Рыбинские пассажирские перевозки" перевозки скоростными судами на подводных крыльях до с. Великая Губа будут прекращены по причине критического уровня воды в Онежском озере.

В филиале ФБУ "Администрация "Беломорканал" пояснили, что уровень воды создает небезопасные условия для выполнения пассажирских перевозок и швартовки судов у причала в с. Великая Губа.

Расписание движения судов по маршруту Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи сохраняется. Можно воспользоваться автобусами, следующими по маршруту № 524. Отправление с автовокзала по средам и воскресеньям в 8.45, по пятницам – в 17.30. Отправление с Великой Губы по средам и воскресеньям в 16.00, по субботам – в 10.00.