Комиссия из Москвы нагрянула с проверкой в УФСИН Карелии

Проверка ФСИН РФ пройдет под руководством главного инспектора уголовно-исполнительной системы полковника Владимира Казанцева.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», в УФСИН республики 15 июня началось плановое инспектирование комиссией ФСИН России. Об этом изданию сообщили в пресс-службе ведомства.

Комиссия проанализирует оперативно-служебную, производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность карельского УФСИН и структурных подразделений за три года.

Что еще будут делать в Карелии проверяющие под руководством главного инспектора уголовно-исполнительной системы полковника Владимира Казанцева, читайте здесь.