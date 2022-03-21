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Комиссия Минсельхоза Карелии отклонила все заявки на формирование рыбоводных участков на выращивание форели

Новости. Экономика
10:13, 22 Марта 2022
фото: © «Республика» / Лилия Кончакова

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Новые форелевые фермы планировалось открыть в Калевальском и Пряжинском национальных районах, а также в Кондопожском, Лахденпохском и Прионежском районах.

Профильная комиссия министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии отклонила все семь заявок на формирование границ рыбоводных участков, которые предполагалось рассмотреть в марте. Напомним, новые форелевые фермы планировалось разместить в Калевальском и Пряжинском национальных районах, а также в Кондопожском, Лахденпохском и Прионежском районах.

Ранее во многих из них форелеводы столкнулись с активными протестами местного населения, и перед очередным заседанием комиссии по формированию рыбоводных участков в поселке Крошнозеро и деревне Войница прошли собрания сельских жителей, которые выступили против открытия форелевых хозяйств на озере Каскеснаволок и на Войницком плесе озера Верхнее Куйто.


Акция против форелеводства в Войнице. Фото: © Паблик ВК «Экологическая справедливость»

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