Комиссия Минсельхоза проголосовала против появления форелевого хозяйства на реке Кемь

Решающий голос «против» появления рыбоводного участка на заседании комиссии отдала министр сельского хозяйства Карелии Ольга Палкина.

Хорошая новость для жителей Кеми и Кемского района. 26 июня комиссия по определению границ рыбоводных участков Минсельхоза Карелии рассмотрела предложение о создании рыбоводного участка на реке Кемь (Путкинское водохранилище) в Карелии. После обсуждения и голосования решено отказать в утверждении границ из-за равного разделения голосов (5 «за» и 5 «против»). При этом решение принято отрицательное, потому что решающий голос председателя и одновременно министра сельского хозяйства Ольги Палкиной был против.

Как следует из протокола, участок не мешает судоходству, нет пересечений с охраняемыми природными территориями. Однако он попадает в зону санитарной охраны водоснабжения города Кемь. Кроме того, администрация Кемского района и жители выступили против (по итогам общественных обсуждений и сборов подписей). Таким образом рыбоводный участок на реке Кемь создавать не будут.

Ранее Карельский филиал «Главрыбвода» предложил создать рыбоводный участок площадью 22,2 га на реке Кемь. В планах было выращивать на нем 15,4 тонны форели в год.