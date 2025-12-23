РЕКЛАМА
Комиссия Минздрава выявила многомиллионный перерасход по заработной плате в больнице Костомукши
Сегодня 18:29
Сотрудники Минздрава Карелии провели проверку финансово-экономической деятельности Межрайонной больницы №1.

фото: © Минздрав Карелии / VK

По данным ведомства, бывший главный врач больницы — Евгений Шубин — без согласования с министерством принял локальное положение об оплате труда со значительным увеличением стимулирующих выплат работникам, в том числе административно-управленческому персоналу. Это негативно повлияло на финансовое положение учреждения.

— Так, в 2025 году перерасход по заработной плате составил более 40 млн рублей. Более 95% расходов учреждения — расходы на оплату труда (при среднем значении по всем учреждениям здравоохранения республики — 75%), - уточнили в ведомстве.

Основной источник финансирования больницы — средства обязательного медицинского страхования, которые поступают только после оказания медицинской помощи пациентам. Одна из причин роста кредиторской задолженности — недовыполнение плановых объемов медицинской помощи по ОМС. Так, по приоритетному направлению — профилактическим мероприятиям (диспансеризации, углубленной диспансеризации, профосмотрам и т. д) — недополучено в 2025 году почти 60 млн рублей.

На прошлой неделе в больнице работала комиссия Минздрава Карелии под руководством заместителя министра Александра Романова. Начальник отдела экономического планирования Анна Полтояйнен проверила сплошным методом правильность начисления заработной платы работникам, в том числе врачам-хирургам.

— Средняя заработная плата врачей этой специальности — 277 тысяч рублей в месяц. На особом положении — заведующий хирургическим отделением с индивидуальным трудовым договором. Главный внештатный специалист министерства — хирург Артем Грибков выявил недостатки в работе хирургического отделения, на которые указал руководителю учреждения, - сообщили в ведомстве.

С учетом невыполнения больницей объемов медицинской помощи по ОМС Минздрав Карелии выделил учреждению более 50 млн рублей на исправление финансовой ситуации, в том числе на компенсацию работникам найма жилья. В 2024 году больница также получила средства на эти цели — более 100 млн рублей. Кроме того, Минздравом Карелии в 2024 году выделены средства, 9 млн рублей, на ремонт компьютерного томографа (замену трубки). Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости технического сопровождения оборудования, эта работа не проводится, поэтому КТ снова вышел из строя.

В программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2026 год включено приобретение для Межрайонной больницы № 1 спирального компьютерного томографа и магнитно-резонансного томографа. Для выхода больницы из сложного экономического состояния Минздравом Карелии предусмотрены меры. На их реализацию потребуется 1,5-2 года.

