Комиссия отказала в создании нового рыбоводного участка в Лахденпохском районе

В Минсельхозе рассмотрели предложение о создании нового рыбоводного участка на озере Охтиярви.
Новый участок предлагалось создать на озере Охтиярви в Лахденпохском районе.
В адрес Комиссии поступили заключение научной организации, ответы региональных и федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Научное заключение было подготовлено Санкт-Петербургским Федеральным исследовательским центром Российской академии наук. По данным ученых, участок озера удовлетворяет требованиям к содержанию и выращиванию форели радужной и пригоден для организации садкового форелевого хозяйства. При этом выяснилось, что границы планируемого рыбоводного участка не имеют наложений или пересечений с границами особо охраняемых природных территорий федерального значения. Однако, они расположены в непосредственной близости (1,5 км) от границ национального парка «Ладожские шхеры».
Также комиссия рассмотрела протокол собрания жителей Куркиекского сельского поселения. В голосовании приняли участие 111 человек. За создание участка высказались 44 человека, 62 были против и пятеро воздержались.
— Члены комиссии рассмотрели все представленные материалы и большинством голосов приняли отрицательное решение, — рассказали в ведомстве.
Ранее в Карелии была отозвана заявка на создание рыбоводного участка на реке Кемь.