Комиссия Петросовета предложила не поддерживать проект бюджета на 2019 год

Постоянная комиссия по экономике и финансам Петросовета приняла решение не рекомендовать к принятию на ноябрьской сессии проект бюджета столицы Карелии на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в первом чтении.

Как напомнили в Петросовете, согласно документу, в следующем году бюджет округа запланирован бездефицитным. Планируется, что общие объемы доходов и расходов городского округа составят более 4 млрд. 944,1 млн. рублей, муниципальный долг - 2 млрд. 300 млн. рублей.

При этом в представленном варианте бюджета не предусмотрены субвенции из республиканской казны на исполнение дополнительных полномочий, переданных муниципалитету. К примеру, реализация региональных программ по развитию образования, по организации отдыха детей в каникулярное время и по социальной поддержке малоимущих семей.

На это важное обстоятельство в ходе заседания обратили внимание участники комиссии. По словам депутата Петросовета Валерия Матвеева, в результате отсутствия соответствующих субсидий в 2019 году город рискует недополучить до 532 млн. 919 тысяч рублей и компенсировать этот недостаток средств вновь придется из местного бюджета.

"Сегодня перед нами представлен финансовый документ без каких-либо гарантий получения региональной поддержки. Стоит признать, что недополучение субсидий из республиканского бюджета на переданные полномочия вынуждает нас ежегодно сокращать финансирование ряда других важных социальных программ, которые сегодня так нужны Петрозаводску. В связи с этим считаю возможным вернуться к обсуждению проекта бюджета только после проведения подробных и детальных консультаций специалистов финансового управления мэрии с Министерством финансов Карелии о выделении этих средств", - подчеркнул депутат Валерий Матвеев.



По итогам обсуждения участники комиссии по экономике и финансам не поддержали предложение рекомендовать принятие проекта городского бюджета на 2019 год в первом чтении на ближайшей сессии Петросовета 23 ноября.