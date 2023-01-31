Комиссия по определению границ рыбоводных участков дала добро на создание форелевого хозяйства на севере Карелии

Жители карельского поселка Плотина выступают против разведения форели на Лоухском озере.

Комиссия по определению границ рыбоводных участков подавляющим большинством голосов высказалась за формирование участка для выращивания форели на Лоухском озере. Очередное заседание комиссии состоялось накануне в министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии. Единственным членом комиссии, который проголосовал против, оказался руководитель Карельского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Коркин.

Напомним, планы компании «Акварекс БИО» открыть на Лоухском озере форелевое хозяйство вызвали обеспокоенность населения поселка Плотина, для которых этот водоем является источником питьевой воды. В начале нынешнего года жители поселка дважды проводили собрания, на которых выступали против размещения на озере форелевой фермы.