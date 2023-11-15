Комиссию за оплату ЖКХ отменят со следующего года

Законопроект особенно важен для жителей России, которые оплачивают услуги ЖКХ на почте и в расчетных центрах.

В России в следующем году могут отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин поручил рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке, пишет интернет-газета «Четвертая власть».

По словам Володина, законопроект рассмотрят в течение декабря, чтобы уже со следующего года комиссию отменили. Депутат подчеркнул, что это особенно важно для граждан, которые оплачивают услуги ЖКХ через Почту России и расчетные центры, ведь при использовании электронные сервисы банков комиссии нет.

Вопрос обсуждался с представителями банковского сообщества, которое взволновано, что из-за нововведения они понесут потери.

«Но учитывая, что банки финансовый год заканчивают с хорошей доходностью, с прибылью, то мы считаем правильным этот вопрос вынести на обсуждение», — цитирует «Четвертая власть» спикера Госдумы.

Правительство также поддержало решение.