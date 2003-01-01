Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов за нападение домашних животных

Штраф для граждан предложили поднять до 50 тысяч рублей.

Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за несоблюдение правил обращения с животными, повлекшее за собой вред здоровью людей.

Поправки касаются случаев, когда из-за нарушения правил содержания питомец причинил вред здоровью человека.

Сейчас за такое правонарушение гражданин может получить штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Авторы инициативы предлагают увеличить эту сумму до 25–50 тысяч рублей. Для компаний штраф вырастет еще заметнее — со 100–200 тысяч до 200–300 тысяч рублей. Размер взыскания для должностных лиц хотят сохранить прежним — от 50 до 100 тысяч рублей.

Также предлагается увеличить срок, в течение которого нарушителя можно привлечь к ответственности. Он может быть продлён с нынешних двух месяцев до одного года.

