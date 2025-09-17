﻿ Комитет Госдумы по обороне одобрил закон о круглогодичном призыве на военную службу

Закон о круглогодичном призыве на военную службу рекомендован к принятию в первом чтении.
Согласно законопроекту, призыв на военную службу будет осуществляться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Об этом сообщил глава комитета Андрей Картаполов, передает РИА Новости.
Напомним, что законопроект был внесен в Государственную думу в конце июля. Инициатива предполагает закрепить срок призыва на военную службу с 1 января по 31 декабря. Однако отправлять новобранцев в войска будут как и прежде — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
В пояснительной записке отмечается, что нововведение позволит усовершенствовать систему призыва. Сейчас он проводится дважды в год и включает медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии. Согласно новому проекту, эти процедуры распределят на весь год, что, по мнению авторов, позволит снизить нагрузку на призывные пункты и повысить качество отбора.
Рассмотреть закон в нижней палате могут уже на следующей неделе.
Напомним, ранее в Латвии предложили призывать в армию женщин с 2028 года.