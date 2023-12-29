Коммунальная авария остановила работу детского сада на юге Карелии

В среду приостановится работа детского сада в Олонецком районе Карелии.

Власти Олонецкого района предупредили о коммунальной аварии и ее последствиях для маленьких местных жителей.



В связи с отсутствием водоснабжения в здании дошкольных групп Ильинской СОШ в среду, 10 января, будет приостановлена работа детского сада, сообщили в официальном паблике Олонецкого района.



Аварийные службы устанавливают место утечки, после этого будут проведены работы по устранению аварийной ситуации.



«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим отнестись с пониманием к данной проблеме», — написали в сети власти Олонецкого района.