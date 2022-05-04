Коммунальная авария помешала мастер-классу радиодивы из Петрозаводска Анны Левашовой

Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска, известная радиоведущая Анна Левашова отменила запланированный мастер-класс.

Творческая встреча и мастер-класс «Как стать радиоведущим», которые должна была провести Анна Левашова, отменены. Причиной отмены названа коммунальная авария. Об этом автор мероприятия сообщила в соцсети.

«Друзья, мои праздничные мастер-классы отменены из-за аварии на коммунальных сетях. До встречи когда-нибудь ещё! Всех радийщиков поздравляю с Днём радио!», — заявила Анна Левашова.

Напомним, мастер-класс «Как стать радиоведущим» должен был состояться в День радио, 7 мая.