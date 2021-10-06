Реклама

Коммунальная авария произошла в поселке на севере Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:29, 06 Октября 2021
фото: Дмитрий Петров / ВК

Новости партнеров

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал о коммунальной аварии в поселке Рабочеостровск.

Сегодня в поселке Рабочеостровск Кемского района производились работы по ликвидации коммунальной аварии. В населенном пункте прорвало трубу. Об этом в соцсети рассказал Дмитрий Петров.

«Прорвало трубу в нескольких местах на участке 45 метров. Принято решение по полной замене участка на трубы ПНД. К сожалению, водопроводные трубы, которые проложили более 6 лет назад, уже зарастают более чем на 4/5 своего пропускного диаметра. Естественно, такие трубы не добавляют чистоты в наши краны и не могут обеспечить нормативное давление, особенно на дистальных участках. Чем дальше потребитель от водозабора, тем большее сопротивление необходимо преодолеть воде», — сообщил глава администрации Кемского района.

Дмитрий Петров заявил о скором проведении аукционов для поиска подрядчиков, которые приступят к ремонту местных сетей.

«В этом году район выиграл конкурс на республиканские субсидии в общей сумме более 20 миллионов рублей. Несколько аукционов уже состоялись, и часть ремонтируемых участков уже нашли своих подрядчиков. По остальным торги откроются сегодня-завтра. Приглашаем организации, специализирующиеся на ремонте водопроводных сетей, принять участие в аукционах», — рассказал Петров.

Ранее сообщалось, что накануне дня посёлка Рабочеостровск в Кемском районе неизвестные подожгли водопровод.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-10-06 16:20:38
Там где двадцать лет правят педроссы ..всегда разруха и традиционные аварии на сетях .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.10.2021, 15:33
Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов
30.09.2021, 13:02
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
03.10.2021, 12:44
Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске: продуктов мало, цены высокие, продавцы без масок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
29.09.2021, 15:39
Стало известно о состоянии водителя, который устроил ДТП, где погибла женщина с детьми из Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 16:06
Обществоведение
Мусорный тупик
Жители Петрозаводска стали заложниками странных требований «Автоспецтранса».
Почему автомобиль становится роскошью
Сегодня 15:46
«Как бы осознанный выбор»
Сегодня 13:45
Всегда на высоте
05.10.2021 14:25
«Богач, бедняк» 2
04.10.2021 16:12
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»