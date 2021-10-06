Коммунальная авария произошла в поселке на севере Карелии (ФОТО)

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал о коммунальной аварии в поселке Рабочеостровск.

Сегодня в поселке Рабочеостровск Кемского района производились работы по ликвидации коммунальной аварии. В населенном пункте прорвало трубу. Об этом в соцсети рассказал Дмитрий Петров.

«Прорвало трубу в нескольких местах на участке 45 метров. Принято решение по полной замене участка на трубы ПНД. К сожалению, водопроводные трубы, которые проложили более 6 лет назад, уже зарастают более чем на 4/5 своего пропускного диаметра. Естественно, такие трубы не добавляют чистоты в наши краны и не могут обеспечить нормативное давление, особенно на дистальных участках. Чем дальше потребитель от водозабора, тем большее сопротивление необходимо преодолеть воде», — сообщил глава администрации Кемского района.

Дмитрий Петров заявил о скором проведении аукционов для поиска подрядчиков, которые приступят к ремонту местных сетей.

«В этом году район выиграл конкурс на республиканские субсидии в общей сумме более 20 миллионов рублей. Несколько аукционов уже состоялись, и часть ремонтируемых участков уже нашли своих подрядчиков. По остальным торги откроются сегодня-завтра. Приглашаем организации, специализирующиеся на ремонте водопроводных сетей, принять участие в аукционах», — рассказал Петров.

Ранее сообщалось, что накануне дня посёлка Рабочеостровск в Кемском районе неизвестные подожгли водопровод.