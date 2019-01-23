Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:51, 23 Января 2019
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Коммунальщики Петрозаводска дали советы, как не допустить замерзания водоразборных колонок

Загрузка...

"РКС-Петрозаводск" обслуживает 172 водоразборные колонки, 141 из которых оказалась заморожена.

Сотрудники АО "ПКС-Водоканал" выезжали размораживать сети, на 48 водоразборных колонках был произведен ремонт. Сотрудники меняли приемники, гнезда эжектора, рычаги, колпаки и стояки колонок. Часть колонок выходит из строя в связи с их износом, но большинство ломается и замерзает из-за неправильного эксплуатирования потребителями. Нужно понимать, что водоразборные колонки стоят на уличном водопроводе, в связи с этим есть особенности их использования. "РКС-Петрозаводск" напоминает:

1. Необходимо помнить, что при наборе воды рычаг колонки должен быть нажат полностью.

При нажатии на рычаг открывается клапан, вода под давлением в водопроводной сети подается в носик колонки. Параллельно с открытием клапана срабатывает эжектор, его назначение – выкачивать оставшуюся после набора воду из полости колонки. Если рычаг нажать не полностью, эжектор не сработает, а значит, корпус колонки наполнится водой и при малом водозаборе вода замерзнет в колонке.

2. Минимальный набор воды за один прием не должен быть менее 3-4 литров

Запрещено:

3. Блокировать рычаг колонки подручными предметами

4. Бросать в ствол корпуса колонки механические предметы

5. Бить тяжелыми предметами по механизму водоразборной колонки

6. Самостоятельно ремонтировать колонку

7. Бросать в колонку мусор

8. Мыть животных, машины, посуду, стирать белье у колонки

9. Разводить спиртосодержащие напитки

Если вы будете следовать этим простым правилам, то колонка прослужит дольше, и в нужный момент вы всегда сможете набрать воды.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2019, 06:40
В Карелии зверское преступление произошло в канун Рождества
16.01.2019, 12:25
"Бумажные" проекты
21.01.2019, 10:37
Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии
20.01.2019, 19:40
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
17.01.2019, 11:07
Карельская епархия сообщила о чуде в Крестовоздвиженском соборе
21.01.2019, 08:42
ВИДЕО: Жесткая авария с пострадавшими произошла ночью в Петрозаводске

Аналитика

22.01.2019 12:44
Политкухня
Выборы как ритуал 2
Мы являемся свидетелями нивелирования культуры выборов как процесса, считает политолог Олег Реут.
Ночь с "ТехРентом" 5
22.01.2019 11:20
Оптимизация или развитие? 3
18.01.2019 14:35
Карельские чиновники предложили поморским детям интернат 1
18.01.2019 14:27
Прорыва не обещают 4
18.01.2019 13:51
Вся аналитика

Чтиво

22.01.2019 12:32
Личное мнение
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 4
В чем причины патернализма россиян?
Обкуриленные
21.01.2019 16:38
"Снился мне путь на Север" 5
16.01.2019 16:00
Старый Новый год как праздник двоемыслия 17
11.01.2019 15:22
архив чтиво

Медиа

День снега-2019 в Петрозаводске
21.01.2019 12:29
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»