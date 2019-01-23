Коммунальщики Петрозаводска дали советы, как не допустить замерзания водоразборных колонок

"РКС-Петрозаводск" обслуживает 172 водоразборные колонки, 141 из которых оказалась заморожена.

Сотрудники АО "ПКС-Водоканал" выезжали размораживать сети, на 48 водоразборных колонках был произведен ремонт. Сотрудники меняли приемники, гнезда эжектора, рычаги, колпаки и стояки колонок. Часть колонок выходит из строя в связи с их износом, но большинство ломается и замерзает из-за неправильного эксплуатирования потребителями. Нужно понимать, что водоразборные колонки стоят на уличном водопроводе, в связи с этим есть особенности их использования. "РКС-Петрозаводск" напоминает:

1. Необходимо помнить, что при наборе воды рычаг колонки должен быть нажат полностью.

При нажатии на рычаг открывается клапан, вода под давлением в водопроводной сети подается в носик колонки. Параллельно с открытием клапана срабатывает эжектор, его назначение – выкачивать оставшуюся после набора воду из полости колонки. Если рычаг нажать не полностью, эжектор не сработает, а значит, корпус колонки наполнится водой и при малом водозаборе вода замерзнет в колонке.

2. Минимальный набор воды за один прием не должен быть менее 3-4 литров

Запрещено:

3. Блокировать рычаг колонки подручными предметами

4. Бросать в ствол корпуса колонки механические предметы

5. Бить тяжелыми предметами по механизму водоразборной колонки

6. Самостоятельно ремонтировать колонку

7. Бросать в колонку мусор

8. Мыть животных, машины, посуду, стирать белье у колонки

9. Разводить спиртосодержащие напитки

Если вы будете следовать этим простым правилам, то колонка прослужит дольше, и в нужный момент вы всегда сможете набрать воды.