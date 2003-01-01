Коммунальные сети обновляют в Кеми

Работы по замене инженерных коммуникаций ведут в рамках программы по модернизации городской инфраструктуры.
Городские службы в Кеми приступили к плановой замене устаревших коммуникаций. На улице Ленина завершают обновление 40-метрового участка водопровода и установку двух колодцев.
«Замена старых труб и колодцев — это необходимость, продиктованная временем, — пояснил руководитель работ Павел Ищук. — Существующие коммуникации уже выработали свой ресурс. Их обновление позволит избежать аварийных ситуаций в будущем».
После завершения работ на улице Ленина бригады перейдут на Шоссе 1 Мая, где предстоит наладка оборудования насосных станций. Особое внимание уделят Совхозному переулку. Здесь в начале осени планируется оборудовать новую дренажную систему, которая должна решить проблему регулярных подтоплений.
По словам представителей городской администрации, эти мероприятия направлены на повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения. Работы ведутся поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей.