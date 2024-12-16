Коммунальные услуги подорожают в Карелии до 12,3 % в 2025 году

Рост тарифов начнется с 1 июля.

Глава республики Артур Парфенчиков утвердил показатель предельного роста платы за коммунальные услуги в Карелии на 2025 год. Информация опубликована на сайте правительства региона и портале правовых актов.

Согласно указу, максимальный индекс составляет 12,3%. Это верхняя планка для возможного роста по платежам за коммуналку в следующем году. Рост тарифов начнется с 1 июля.

Предел роста платы за коммунальные услуги на текущий 2024 год в Карелии составляет 15.4%. При этом год назад Госкомитет республики по ценам и тарифам сообщал РБК, что речь идет о допустимом максимуме. А средний рост региональных платежей должен составлять 10,5%.

В среднем по России тарифы ЖКХ в 2025 году вырастут на 11,9%, заявляла «Газета.ру». Рост платы на разные услуги по коммуналке может поменяться неравномерно. Речь в индексе идет о показателе совокупного роста.