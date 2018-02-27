Коммунальщики и подрядчики Петрозаводска оштрафованы на полмиллиона рублей за перекопанный асфальт

Более полумиллиона рублей взыскано в минувшем году в виде штрафов за нарушение порядка проведения земляных работ в Петрозаводске, сообщает мэрия.

В списке нарушителей – ресурсоснабжающие организации и компании, производившие работы по плановому и аварийному ремонту инженерных сетей.

Как отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, по итогам рассмотрения административных дел нарушителям назначены штрафы на общую сумму более миллиона рублей. Из них, по состоянию на конец февраля, взыскано 550 тысяч рублей.

В декабре минувшего года начал действовать новый регламент по предоставлению ордера на производство земляных работ. Чуть ранее принят новый порядок производства земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, дорог, элементов их обустройства, тротуаров, иных объектов.

"В соответствии с этими документами в отношении нарушителей правил проведения земляных работ предусмотрены штрафы: за каждый день задержки сроков окончания земработ – 10 тысяч рублей, за несоблюдение требований к обустройству зоны производства работ – 50 тысяч рублей", - пояснил Андрей Бекелев.