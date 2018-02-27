Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:19, 27 Февраля 2018

Коммунальщики и подрядчики Петрозаводска оштрафованы на полмиллиона рублей за перекопанный асфальт

По теме

Жителей Карелии привьют из-за массового распространения кишечной инфекции
27.02.18 11:31
Силовики в рамках учений блокировали здание суда в Петрозаводске
27.02.18 11:11
Мужчина взыскал с турфирмы 35 тыс. рублей за ролик в соцсети
27.02.18 11:04
Все новости
Загрузка...

Более полумиллиона рублей взыскано в минувшем году в виде штрафов за нарушение порядка проведения земляных работ в Петрозаводске, сообщает мэрия.

В списке нарушителей – ресурсоснабжающие организации и компании, производившие работы по плановому и аварийному ремонту инженерных сетей.

Как отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, по итогам рассмотрения административных дел нарушителям назначены штрафы на общую сумму более миллиона рублей. Из них, по состоянию на конец февраля, взыскано 550 тысяч рублей.

В декабре минувшего года начал действовать новый регламент по предоставлению ордера на производство земляных работ. Чуть ранее принят новый порядок производства земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, дорог, элементов их обустройства, тротуаров, иных объектов.

"В соответствии с этими документами в отношении нарушителей правил проведения земляных работ предусмотрены штрафы: за каждый день задержки сроков окончания земработ – 10 тысяч рублей, за несоблюдение требований к обустройству зоны производства работ – 50 тысяч рублей", - пояснил Андрей Бекелев.

По теме

Жителей Карелии привьют из-за массового распространения кишечной инфекции
27.02.18 11:31
Силовики в рамках учений блокировали здание суда в Петрозаводске
27.02.18 11:11
Мужчина взыскал с турфирмы 35 тыс. рублей за ролик в соцсети
27.02.18 11:04
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Костя1
2018-02-27 10:15:46
Правильно! Давно пора!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
22.02.2018, 07:25
В Петрозаводске попавшую под машину девочку врачи оставили сидеть на скамейке с охранником в травмпункте

Аналитика

Сегодня 11:23
Политкухня
"А вдруг метеорит прилетит?"
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
"Мы живем как после войны" 6
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Вся аналитика

Медиа

В Петрозаводске прошел митинг памяти Немцова
26.02.2018 11:28
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»