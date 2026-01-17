Коммунальщики меняют поврежденный участок трубы на Кукковке

Начался монтаж трубы магистральной теплосети на Кукковке.

В РКС-Петрозаводск рассказали о работах по ликвидации аварии на сетях на Кукковке. Напомним, произошла она ночью из-за перепадов температур. Без тепла и воды остались жители двух сотен домов и воспитанники Петрозаводского президентского кадетского училища.

— После демонтажа поврежденного участка трубы, выровнены стыки, выполняется подготовка к монтажу нового участка. Все силы и ресурсы направлены на то, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки, но при этом выполнить их качественно, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью было отключено теплоснабжение в микрорайоне Кукковка. Как сообщили коммунальщики, произошло повреждение магистральной теплосети. Для безопасного проведения ремонтных работ с 01:00 было отключено теплоснабжение в ряде домов.

В компании уточнили, что труба, получившая повреждение, имеет высокую степень износа — более 80%. Ее не меняли 45 лет, она была проложена в момент создания микрорайона. Его полная модернизация уже запланирована в рамках инвестиционной программы на 2027 год. К повреждению привело резкое потепление, оно создало критическую нагрузку и привело к излому. На трубе появилась трещина длинною 30 см. Ранее власти города сообщили, что держат ситуацию на контроле. Вернуть тепло в квартиры собственников и в училище обещают в течение суток.