Коммунальщики на месяц с лишним перекрыли ж/д переезд на окраине Петрозаводска

В районе Рыбка изменится схема движения, рассказали в ЕДДС столицы Карелии.
До 26 июля перекрыт проезд через улицу Новосулажгорская в Петрозаводске.
Железнодорожный переезд закрыт для автомобилей из-за замены магистральных труб, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.
Объехать место ремотных работ водители могут по улицам Пограничной, Сулажгорской, Транспортной и Первомайскому проспекту.
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