Коммунальщики обещают вернуть горячую воду в дома жителей нескольких районов Петрозаводска

В нескольких районах столицы Карелии начинают подавать отопление и отключенную в выходные горячую воду.

По словам технического директора АО «ПКС-Тепловые сети» Алексея Проккиева уже началось подключение Сулажгоры, Кукковки, Зареки, Голиковки и Октябрьского района. Во второй половине дня начнут подачу теплоносителя на сетях в Центре, Первомайском и Железнодорожном районах. Об этом Проккиев заявил на заседании штаба по отопительному сезону, сообщили в мэрии города.

На планерном завещании руководитель Петрозаводской ТЭЦ Василий Карпов отметил, что за лето было реконструировано более 400 метров теплотрассы, которая обеспечивает Кукковку, Зареку, Голиковку и другие районы Петрозаводска. Решение перекладывать этот участок было принято в связи с тем, что в прошлом году на ней произошло десять аварий. После завершения работ необходимо было переключить сети на реконструированную теплотрассу. Вечером в минувшее воскресенье эти работы были выполнены. К концу дня ресурсоснабжающие организации должны выйти на согласованный гидравлический режим, чтобы дать тепло и горячую воду всем районам города.

В следующем году планируется переложить еще 450 метров теплотрассы для обеспечения надежности подачи тепла и горячей воды в дома горожан.

Ранее сообщалось, Петрозаводская ТЭЦ начала отопительный сезон.