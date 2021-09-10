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Коммунальщики обещают вернуть горячую воду в дома жителей нескольких районов Петрозаводска

Новости. Общество
13:06, 13 Сентября 2021
фото: © shutterstock.com

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В нескольких районах столицы Карелии начинают подавать отопление и отключенную в выходные горячую воду.

По словам технического директора АО «ПКС-Тепловые сети» Алексея Проккиева уже началось подключение Сулажгоры, Кукковки, Зареки, Голиковки и Октябрьского района. Во второй половине дня начнут подачу теплоносителя на сетях в Центре, Первомайском и Железнодорожном районах. Об этом Проккиев заявил на заседании штаба по отопительному сезону, сообщили в мэрии города.

На планерном завещании руководитель Петрозаводской ТЭЦ Василий Карпов отметил, что за лето было реконструировано более 400 метров теплотрассы, которая обеспечивает Кукковку, Зареку, Голиковку и другие районы Петрозаводска. Решение перекладывать этот участок было принято в связи с тем, что в прошлом году на ней произошло десять аварий. После завершения работ необходимо было переключить сети на реконструированную теплотрассу. Вечером в минувшее воскресенье эти работы были выполнены. К концу дня ресурсоснабжающие организации должны выйти на согласованный гидравлический режим, чтобы дать тепло и горячую воду всем районам города.

В следующем году планируется переложить еще 450 метров теплотрассы для обеспечения надежности подачи тепла и горячей воды в дома горожан.

Ранее сообщалось, Петрозаводская ТЭЦ начала отопительный сезон.

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Комментарии

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однозначно
2021-09-13 13:32:57
Это не помешает вечно недовольной протестанутой на всю голову либерде злобно шипеть в кустах, а оффу тырить дрова у соседей.
тетка
2021-09-13 14:12:50
однозначно, совершенно верно, и не помешает проголосовать НЕ за ЕР.
Дима
2021-09-13 13:59:13
однозначно, а чем Вы довольны? Всегда забавит, когда либердой и протестанутыми называют людей, по делу говорящих и критикующих те несметные проколы, которые изо всех щелей торчат в путиностане.
Off
2021-09-13 14:14:20
Дима, нет эта..наташка.пишет про ЛДПР. Почему-то он их ненавидит. Детская травма. :)
однозначно
2021-09-13 14:13:00
Дима, главное вовремя сообщать куда следует о возможных провокациях с участием иностранных агентов.. Я всегда так делаю.
Off
2021-09-13 13:19:52
АПОЕОФОЗ правления педроссов .
Представители сколеновставателей , в 21 веке, создают ШТАБ ПО ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ .......
То есть , они заранее знают что сетям- кирдык и прикрывают задницы штабом, ну ..или ничего не умеют и деньги уже ушли на домик , в австрийской деревне ... . Может быть Любарский с Парфенчиковым объяснят народу , почему коммуналка разрушена к зиме ? Пожары в лесах тушат дожди , воды горячей, в городе нет ..где власть ?? ) Сопровождают Бабу Валю на предвыборном чёсе. ...
Дима
2021-09-13 14:05:01
Off, тем не менее, обыватели покорно попрутся за них (или за другие партии, которые тоже едро) голосовать, выбирая себе очередной этап стабильности, унижений и тухлятины на ближайшие годы.
Изя
2021-09-13 13:50:02
Off, вопросов много , только ответить некому . все в прошлом бандитов ловят ))) :)
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