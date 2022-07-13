Коммунальщики обновили песочницы Петрозаводска

Сотрудники городского комбината благоустройства развезли песок на детские площадки Петрозаводска.

Специалисты заполнили песочницы в разных районах города. Об этом информирует городской комбинат благоустройства в соцсети.

Работы были проведены в сквере Кукковский Петух, на Октябрьском проспекте у дома № 4, на улицах Пограничной, Архипова у дома № 6 и Мелентьевой у дома № 43, в парках Приозерном и Железнодорожников, в Дмитриевском сквере, на Берёзовой аллее и других объектах.