Коммунальщики оставят без воды почти два десятка домов в Петрозаводске

На сетях АО «ПКС-Водоканал» на Ключевой запланированы ремонтные работы.

В четверг, 2 марта, с 09.00 запланировано отключение холодной воды в следующих домах Петрозаводска: улица Гвардейская, 40-А, 46, 46-А, 48-А блок «А», 48-А блок «Б»; улица Челюскинцев, 48, 52-А, 52, 54, 56, 37-А, 58, 39, 41, 43; 5-й Гвардейский переулок, 4, 5.



На сетях будут работать бригады АО «ПКС-Водоканал». Воды не будет ориентировочно до 20.00, рассказали в городской ЕДДС.