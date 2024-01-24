Коммунальщики отметили лучших сотрудников, размораживавших Петрозаводск в Новый год

Коллектив петрозаводского «Водоканала» опубликовал имена сотрудников, помогавших вернуть воду в квартиры петрозаводчан в начале года.

Как отмечается в паблике «РКС-Петрозаводск», в начале января сотрудники коммунальной службы работали допоздна и сверхурочно в жестокий мороз. За праздники было разморожено 46 домов и устранено четыре повреждения.



Коллектив предприятия поблагодарил людей, особенно проявивших себя:



- слесарей Сергея Захарова, Александра Редькина, Павла Стырана, Алексея Мойланена, Василия Малых, Александра Воробьева, Павла Маргунова;



- сварщика Кирилла Иванова, мастера Юрия Остапчука, мастера Артема Ерохова, водителя Сергея Ермакова.



«Если вы заметили повреждение на уличных сетях, в любое время звоните в диспетчерскую службу АО „ПКС-Водоканал“ по номеру: 8 (814-2) 76-64-04 или в единую диспетчерскую службу города по номеру 051», — отметили коммунальщики.



Также «РКС-Петрозаводск» всегда держат связь с управляющими компаниями и ТСЖ, говорится в сообщении.