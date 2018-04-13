Коммунальщики отсудили у Децла 150 тысяч рублей

Рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, обязали выплатить около 150 тысяч рублей долга за коммунальные услуги.

Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, сообщают РИА Новости. Пресс-секретарь суда Юнона Царева отметила, что Децл задолжал 149 633 рубля, а также 4 тысячи в счет оплаты государственной пошлины.

Он добавила, что с требованием о взыскании долга в суд обратилась управляющая компания "Дом-Мастер". Детали спора неизвестны.

В прошлом году разгорелся конфликт между двумя рэперами — Децлом и Бастой (Василий Вакуленко). Толмацкий пожаловался в Twitter на громкую музыку в клубе Басты, на что тот ему ответил в грубой форме.

Толмацкий обратился в суд по поводу оскорблений в социальной сети и отсудил у Вакуленко 350 тысяч рублей.