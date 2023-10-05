Коммунальщики перекроют дорогу автомобилям в отдаленном районе Петрозаводска

Временные неудобства связаны со строительством сетей водоснабжения и канализации.

В Соломенном с 26 по 28 октября ограничат движение транспорта. ООО «Нордвестдом» построит сеть водоснабжения и канализации к амбулатории на улице Октября.



Во время работ коммунальщики перекроют Детскую улицу в районе пересечения с улицей Октября, а также ограничат проезд на пересечении 24 квартального переулка и Детской.



По окончании мероприятий подрядчик должен будет восстановить нарушенное благоустройство.



Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и положениями ПДД.