Коммунальщики Петрозаводска рассказали, как получать электронные квитанции вместо бумажных

ООО «КРЦ» напоминает об удобном способе получения счетов на оплату коммунальных услуг – в электронном виде.
Жители Петрозаводска могут получать квитанции на оплату ЖКУ прямо на электронную почту — без риска потерять важный документ. Это быстро, просто, экологично, безопасно. Как подключить? Всё просто — отправьте заявление с просьбой присылать электронные квитанции (в свободной форме) на адрес: krc-feedback@rks.karelia.ru. В заявлении нужно указать:
— Номер лицевого счета
— Адрес, по которому начисляются платежи
— Электронную почту, на которую хотите получать документ.
Квитанции будут приходить в формате PDF.
Группа компаний «РКС-Петрозаводск» также напоминает, что важно оплачивать ЖКУ своевременно, чтобы не столкнуться с негативными последствиями просроченных платежей.
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