Коммунальщики Петрозаводска рассказали, как получать электронные квитанции вместо бумажных

ООО «КРЦ» напоминает об удобном способе получения счетов на оплату коммунальных услуг – в электронном виде.

Жители Петрозаводска могут получать квитанции на оплату ЖКУ прямо на электронную почту — без риска потерять важный документ. Это быстро, просто, экологично, безопасно. Как подключить? Всё просто — отправьте заявление с просьбой присылать электронные квитанции (в свободной форме) на адрес: krc-feedback@rks.karelia.ru. В заявлении нужно указать:

— Номер лицевого счета

— Адрес, по которому начисляются платежи

— Электронную почту, на которую хотите получать документ.

Квитанции будут приходить в формате PDF.

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» также напоминает, что важно оплачивать ЖКУ своевременно, чтобы не столкнуться с негативными последствиями просроченных платежей.