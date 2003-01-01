Коммунальщики подвели итоги двухмесячного исследования по снижению запаха от КОС

С начала июня на канализационных очистных сооружениях (КОС) АО «ПКС-Водоканал» проводятся опытно-промышленные испытания с целью снижения концентрации неприятного запаха.

В исследованиях, которые ведутся совместно с доктором технических наук ПетрГУ Еленой Графовой, проводят апробацию шести биопрепаратов.

Замеры концентрации газов выполняются дважды в неделю. Изначально технология замеров была другой: измерения проводились над буртом, теперь — непосредственно внутри него, где концентрация газов выше.

Каждый бурт находится под постоянным контролем: специалисты отслеживают уровень pH, температуру и содержание газов. Параллельно применяется метод ольфактометрии — оценка запахов исследовательской группой и фиксация своих личных впечатлений. Все данные сравниваются не только между собой, но и с «нулевым буртом», который не подвергался обработке.

За два месяца испытаний удалось выявить, что наиболее интенсивный запах возникает, когда начинается термический процесс и активное размножение бактерий. Основная сложность заключается в снижении выбросов азота, который хуже всего поддается нейтрализации. На данный момент наиболее эффективным способом признано внесение биопрепарата в обезвоженный осадок (КЕК).

«ПКС-Водоканал» активно ищет решение проблемы, консультируясь с другими российскими Водоканалами, поскольку вопрос имеет федеральное значение. После Всероссийского водного конгресса компания переняла опыт Мосводоканала: заказали пробную партию препарата «Инхитон» — полимерной добавки, которую вносят перед обезвоживанием осадка для устранения запаха. Результат получен сразу: КЕК после обработки не пахнет. Окончательные выводы можно будет сделать после перемешивания с опилками и формирования бурта.

Испытания продлятся еще 2–3 недели, после чего специалисты проанализируют данные и выберут оптимальный вариант среди тестируемых биопрепаратов. На основании этих выводов будет закуплена крупная партия для дальнейших испытаний на КОС Петрозаводска.