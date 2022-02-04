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Коммунальщики расчистили колодцы, из-за засора которых затопило центр Петрозаводска

Новости. Происшествия
18:47, 06 Февраля 2022
фото: Столица на Онего

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Устранена авария на перекрестке улиц Красной и Энгельса, где улицы превратились в реки.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил об устранении коммунальной аварии в центре города.

«Друзья, аварийная бригада АО «ПКС-Водоканал» устранила засор хозяйственно-бытовой канализации на Красной-Энгельса. МКУ «Служба заказчика» вскрыла три дождеприемных колодца: откопала и выпустила воду. Аналогичные работы идут на мосту на Кирова», - пишет мэр города на своей странице в соцсети.

По словам главы Петрозаводска, с 19 часов «Кондопожское ДРСУ» начнет чистить мост и вывозить образовавшийся лед и снег. «Техрент» будет устранять последствия аварии на улицах Красной, Еремеева, Кирова до моста.

Специалисты «ПСК-Водоканал» показали, что достали из засорившегося колодца: тряпки, ветошь, бытовой мусор, которые кто-то поленился вынести в мусорный контейнер.


администрация Петрозаводска

«Неоднократно и «Водоканал», и мы на сайте городской администрации, в СМИ и на открытых планерках говорили о засорах канализации: о том, что мусор все же стоит доносить до помоек, чтобы не получить то, что мы сегодня получили в самом центре города», - отметил Владимир Любарский.

Напомним, сегодня, 6 февраля, на перекрестке ул. Фридриха Энгельса - ул. Крупской образовалась течь. Поток воды хлынул из колодца от таможни по улицам города. Затопило улицы Энгельса, Красную, Кирова, Еремеева и Слободскую.

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Комментарии

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Сергей др
2022-02-06 19:25:47
А кто должен следить за ливневками и дренажами в любое время года? Большое желание всем руководителям администрации сказать, увольтесь все пожалуйста, деньги целее будут.
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