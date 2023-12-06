Коммунальщики сдвинули сроки возвращения тепла и воды в сотню домов Петрозаводска

Сотрудники компании ТГК-1 пообещали петрозаводчанам вернуть коммунальные блага к пяти часам дня.

Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе компании ТГК-1, специалисты определили место повреждения теплотрассы в районе улицы Фурманова, у железнодорожного перехода.



Аварийная бригада приступила к починке. На месте работают семь человек и три спецмашины. Планируемое время завершения работ — 7 декабря, к 17.00.



Напомним, ранее коммунальщики обещали вернуть тепло и горячую воду к 05.00 8 числа.



Также напомним, теплоснабжение и горячее водоснабжение у жильцов 120 домов с лишним пропало сегодня утром. Причина - коммунальная авария.