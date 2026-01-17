Коммунальщики сообщили о завершении сварочных работ на Кукковке

Завершить устранение аварии на Кукковке коммунальщики планируют до 22:00.

В 17:52 сотрудники РКС-Петрозаводск завершили сварку трубы. Об этом сообщил технический директор компании Алексей Проккиев.

— Сейчас приступили к наполнению тепловой сети, следующий этап — восстановление гидравлического режима. На это уйдет порядка трех часов. После сего дадим разрешение управляющим компаниям на подключение домов к теплу, — уточнил коммунальщик.

Напомним, сегодня ночью было отключено теплоснабжение в микрорайоне Кукковка. Как сообщили коммунальщики, произошло повреждение магистральной теплосети. Для безопасного проведения ремонтных работ с 01:00 было отключено теплоснабжение. Без тепла и горячей воды остались жители двух сотен домов и воспитанники Петрозаводского кадетского училища.

В компании уточнили, что труба, получившая повреждение, имеет высокую степень износа — более 80%. Ее не меняли 45 лет, она была проложена в момент создания микрорайона. Его полная модернизация уже запланирована в рамках инвестиционной программы на 2027 год. К повреждению привело резкое потепление, оно создало критическую нагрузку и привело к излому. На трубе появилась трещина длинною 30 см. Ситуацию под контроль взяли городские и республиканские чиновники.